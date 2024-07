Bahia x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Colorado busca início de recuperação na temporada em duelo com o Bahia, após cinco jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro



Internacional e Bahia se enfrentam na Arena Fonte Nova, às 20h, neste sábado (27), em duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes chegam para o embate com jejum de vitórias no torneio e na temporada em geral. O Colorado encontra-se na 13ª colocação, com 19 pontos, mas com quatro jogos a menos. Em contrapartida, o Tricolor de Aço está na sétima posição, com 31.

Onde assistir

O jogo terá a transmissão exclusiva do Premiere no sistema de pay-per-view.

Como chega o Bahia

O Tricolor de Aço não vence há três partidas na Série A. Após duas derrotas consecutivas para Cuiabá e Corinthians, ambas em casa, a equipe conseguiu o empate contra o Atlético Goianiense. O gol de Jean Lucas, que deixou tudo igual no placar, saiu já nos acréscimos do duelo. Assim, a avaliação é que o Colorado representa o adversário ideal para buscar uma recuperação no torneio, com a presença da sua torcida como um possível trunfo.