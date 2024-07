Bahia confirma contratação de Luciano Rodríguez, maior compra do Nordeste

O Bahia confirmou, nesta sexta-feira (26), a maior compra da história do futebol nordestino. Afinal, o Tricolor contratou o atacante Luciano Rodríguez, de 21 anos, por 12 milhões de dólares (cerca de R$ 65 milhões), por 70% dos direitos econômicos.

O uruguaio já vai participar do treino desta sexta-feira com os novos companheiros e será apresentado à noite, na Arena Fonte Nova. Dessa maneira, se ele for regularizado no BID da CBF até 19h (de Brasília), ele deve ser relacionado para enfrentar o Internacional neste sábado (27), na capital baiana.

Luciano Rodríguez fechou contrato com o Tricolor até o fim de 2028 e chega para substituir Estupiñán, que retornou ao Hull City, da Inglaterra. O novo reforço vai utilizar a camisa 17.