Atlético chega à marca incrível de sócios-torcedores

O Atlético chegou a uma ótima marca, na manhã desta sexta-feira (26), em número de sócios-torcedores. O clube divulgou que após a criação do “GNV da Massa”, lançado de junho, o número cresceu bastante.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O novo plano é totalmente popular e gratuito. Ele permite que o torcedor compre ingresso antes do público geral. Além disso, com o “GNV da Massa”, é possível fazer parte do clube de benefícios e ter acesso a informações exclusivas. Agora chegou à marca de 95 mil atleticanos apaixonados.