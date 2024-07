Até o fim: Flamengo conquista vitórias nos últimos minutos no Brasileirão. Confira!

Em 18 jogos na competição, o time de Tite teve cinco vitórias com gols decisivos após os 40 minutos do segundo tempo

Intensidade até o fim. O Flamengo precisou de muita intensidade para buscar vitórias importantes no Campeonato Brasileiro. Uma delas foi contra o Vitória, na quarta-feira (24), quando conseguiu o gol do triunfo aos 45 minutos do segundo tempo. Esse, aliás, tem sido um cenário recorrente em jogos do time carioca no Brasileirão.

No total, o Flamengo marcou gols decisivos após os 40 minutos do segundo tempo em seis partidas do Brasileirão. Desses, cinco foram para vitórias, e um para empate.