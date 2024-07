Tozza: A importância de ganhar mesmo quando o Flamengo não joga bem

Colunista do J10 analisa a performance do Flamengo no 2 a 1 sobre o Vitória, que recoloca o time na vice-liderança da Série A

Colunista do Jogada10, Tozza analisa o triunfo do Flamengo sobre o Vitória por 2 a 1 nesta quarta-feira (24), quando a equipe carioca entrou em campo com mudanças na zaga e a volta de Allan. O resultado coloca o time de Tite na vice-liderança do Brasileirão, agora com 37 pontos.

Ele enfatiza o primeiro tempo sob controle dos cariocas diante de um adversário que marcou com os 11 jogadores atrás da linha da bola. O Vitória deixou tudo igual na segunda etapa, e o jogo caminhava para o empate, mas o Flamengo chegou ao triunfo com um gol de Carlinhos, aos 44 minutos do segundo tempo.

Para Tozza, apesar do resultado positivo, o time não jogou bem. E se diz incomodado com o jogo de muita posse, mas falta de intensidade. Comentou, ainda, que os uruguaios que estavam na Copa América ainda irão recuperar o melhor encaixe na equipe. Agora, ele espera que o Fla vença seu jogo atrasado para igualar a pontuação do Botafogo (tem 18 partidas contra 19 do Alvinegro).