Thiago Santos recebe terceiro amarelo e desfalca o Fluminense no domingo

Defensor está fora do duelo contra o Red Bull Bragantino, domingo, às 11h, no Nabi Abi Chedid, pela 20ª rodada

Depois de vencer o Palmeiras, no Maracanã, o Fluminense voltará a atuar longe do Rio de Janeiro no próximo domingo (28). Assim, o Tricolor mede forças com o Red Bull Bragantino, às 11h (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nani Ani Chedid. Contudo, terá um desfalque certo.

Trata-se de Thiago Santos, que teve ótima atuação diante do Alviverde, porém recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora do duelo com o Massa Bruta. O jogador teve bons números nos desarmes e antecipações e ao lado de Thiago Silva, não deu espaço para o ataque adversário, que pouco incomodou a meta de Fábio.