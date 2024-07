Thiago Santos comemora grande partida pelo Fluminense e elogia xará

Após a vitória do Fluminense sobre o Palmeiras, por 1 a 0, na última quarta-feira (25), o zagueiro Thiago Santos, um dos destaques do jogo, comentou sua parceria com o zagueiro de zaga – Thiago Silva.

O jogador, em entrevista na zona mista após o apito final do duelo, no Maracanã, se mostrou feliz com a dupla com seu xará. Ele lembra que há outros defensores no elenco e exalta a qualidade dos mesmos.

“Para mim está sendo motivo de felicidade estar jogando ao lado do Thiago (Silva). Tem um monte de zagueiro no elenco, que pode também estar jogando ali, mas estou feliz. Procurar cada vez ficar sem tomar gol, poder sempre estar atrás da vitória”, avaliou.