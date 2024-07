Seleção Brasileira definida para enfrentar a Nigéria. Confira!

O técnico Arthur Elias escalou a Seleção Brasileira feminina com ataque formado por Gabi Nunes e Ludmila. Marta joga no meio

A Seleção Brasileira feminina está escalada para a partida contra a Nigéria nesta quinta-feira (25), às 14h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo C da Olimpíada de Paris. O técnico Arthur Elias escalou a Canarinho com o ataque formado por Gabi Nunes e Ludmila. A Rainha Marta, em sua sexta participação em Jogos Olímpicos, também inicia a partida no time titular.

A escalação do Brasil é: Lorena; Antônia, Tarciane, Rafaelle e Tamires; Yaya, Gabi Portilho, Duda Sampaio e Marta; Gabi Nunes e Ludmila.