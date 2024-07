SBT faz oferta de R$ 2,6 bilhões à Liga Forte União para transmitir jogos da Série A

Emissora deseja iniciar a parceria em 2025 e com contrato válido por cinco anos e com investimento de R$ 520 milhões a cada ano

O SBT desembolsaria R$ 520 milhões a cada ano. Aliás, o principal atrativo para a emissora é a possibilidade de a Liga Forte União disponibilizar jogos exclusivos apenas para a TV aberta. Além disso, o Corinthians chegou a um acordo para integrar o bloco. Ainda por cima o clube representa a equipe mais popular de São Paulo, exatamente o principal mercado do segmento no país.

O SBT enviou uma proposta à Liga Forte União pelos direitos de transmissão de 38 jogos exclusivos do Campeonato Brasileiro por ano. Caso haja um acordo seria a primeira vez que a empresa exibiria o torneio desde que passou a ter o formato de pontos corridos em 2003. A intenção é que a parceria inicie já em 2025 e tenha duração por cinco anos. Segundo informação do jornal “A Folha de São Paulo”, o investimento total do veículo para concretizar o vínculo é de R$ 2,6 bilhões. A expectativa é a de que haja um desfecho positivo nas próximas semanas.

Planos do SBT e da Liga Forte União

O planejamento da Liga Forte União é que as partidas que terão exibição em TV aberta deem início as rodadas. No caso, com a transmissão, às 19h30, nas quartas-feiras, ou às 16h, aos sábados. Tal cronograma é visto como um ponto positivo pelo SBT. Caso haja um desfecho positivo nas negociações, a emissora pretende vender o pacote comercial no mesmo patamar da Globo, com relação ao futebol nacional. Levando em consideração os próximos dois anos, o veículo teria disponível 53 datas com times brasileiros sendo atrações. Afinal, a TV de Silvio Santos já transmite a Sul-Americana nas noites de terça-feira.

Em comparação, a Rede Globo conta com 58 datas permanentes no que inclui Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. A Liga Forte União deseja avançar nas tratativas com o SBT nos próximos dias. O bloco de clubes ainda oferece no mercado mais dois pacotes para TVs fechadas.

Concorrência de outras emissoras

A Record é mais uma interessada, porém ainda não encaminhou uma proposta. Enquanto isso, a Globo vai priorizar os pacotes para Tvs fechadas, pois na aberta focará em transmitir os jogos em casa de equipes como Flamengo e Palmeiras. Clubes que tem um acordo com a Libra. Na Série A, a Liga Forte União representa Athletico, Atlético-GO, Botafogo, Corinthians, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude e Vasco. Na Segunda Divisão agrega América Mineiro, Avaí, Ceará, Chapecoense, Coritiba, CRB, Goiás, Vila Nova, Operário-PR e Sport. Em outras divisões inferiores abrange CSA, Figueirense, Londrina e Tombense.