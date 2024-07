São Paulo acerta contratação de promessa peruana para o Sub-20

Arnold Cotito, de 18 anos, chega ao Tricolor Paulista após se destacar no Sporting Cristal e nas seleções de base do Peru

O São Paulo acertou a contratação do atacante peruano Arnold Cotito, de 18 anos, do Sporting Cristal. O jogador chegará por empréstimo e, a princípio, fará parte da equipe sub-20 do Tricolor. Contudo, o período que o atleta permanecerá no clube brasileiro acabou não sendo divulgado.

O acerto da negociação foi informado pelo próprio Sporting Cristal em suas redes sociais nesta quinta-feira (25). Aliás, de acordo com o próprio clube peruano, o São Paulo terá uma opção de compra após o final do período de empréstimo.