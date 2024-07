Santos confirma lesão e Giuliano volta a desfalcar a equipe

O Santos confirmou que o meia Giuliano sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa direita e será desfalque nas próximas partidas. O jogador se machucou ainda no primeiro tempo da vitória sobre o Coritiba, na última segunda (22), na Vila Belmiro, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Peixe não dá previsão de retorno.

“Substituído ainda no primeiro tempo da vitória do Santos diante do Coritiba, o meia Giuliano acabou sendo avaliado pelo Departamento Médico do Clube e teve constatada uma lesão na região posterior da coxa direita, em local muito próximo à contusão anterior. Ele já iniciou tratamento no CEPRAF e não há previsão, por ora, para reintegração, ficando na recuperação até que reúna condições plenas para poder jogar da forma e intensidade que vem atuando”, diz a nota.