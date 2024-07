Rennes mostra interesse em Fabrício Bruno, do Flamengo

Zagueiro rubro-negro entra na mira do futebol europeu de novo, dessa vez, na França. Ele recusou uma oferta do West Ham recentemente

De novo na mira de um clube europeu, Fabrício Bruno pode deixar o Flamengo nesta janela de transferências rumo à França. Dessa vez, o Rennes mostrou interesse na contratação do zagueiro rubro-negro. Em boa fase, o jogador é um dos destaques da equipe nesta temporada, principalmente na defesa. Ele é titular absoluto no time de Tite.

Cobiçado, o jogador recentemente recusou uma proposta do West Ham, da Inglaterra. Ele ficou bem perto de deixar o rubro-negro rumo ao clube inglês, por cerca de R$ 84 milhões, mas desistiu da transferência por conta do alto custo de vida em Londres, além de uma mudança repentina, que afetaria a vida da família do zagueiro, com um filho de 2 anos e sua esposa grávida.

O clube francês tem como prioridade a contratação do zagueiro Leo Ostigard, do Napoli, da Itália. Porém, a tendência é que mesmo se conseguir concretizar a negociação do norueguês, o Rennes ainda sim tente contar com o zagueiro brasileiro na equipe ainda nesta janela de transferências.