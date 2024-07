Reinier, ex-Flamengo, marca gol em amistoso na volta ao Real Madrid

De volta ao Real Madrid, Reinier, ex-Flamengo, marcou um gol no amistoso de pré-temporada contra o Albacete nesta semana, na vitória por 3 a 0 do clube merengue. O meia-atacante entrou no segundo tempo e balançou a rede. Além disso, Brahim Díaz e Juanmi Latasa completaram o placar.

Reinier tem contrato com o Real até junho de 2026 e está treinando com a equipe principal para o início de 2024/25. No entanto, não é certo que ele continue no clube, podendo ser emprestado novamente. Dessa maneira, é fundamental que ele apresente um bom futebol nesta pré-temporada para ser aproveitado pela comissão técnica de Carlo Ancelotti.

“Estou fazendo a pré-temporada aqui no Real Madrid desde o início e os treinos são ótimos. Recebi a oportunidade de jogar um tempo inteiro e tive a felicidade de marcar um dos gols da vitória. Estou feliz, motivado e continuarei me dedicando ao máximo para tentar conquistar meu espaço e realizar uma boa temporada”, disse o brasileiro.