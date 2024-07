Ramón Díaz valoriza empate e projeta evolução do Corinthians

Corinthians sofre diante do Grêmio e arranca empate importante para a sequência do Campeonato Brasileiro

Na Neo Química Arena, o Corinthians empatou com o Grêmio por 2 a 2, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo interrompeu a série de duas vitórias seguidas do Timão no torneio nacional. Agora, o time está na 14ª colocação.

Na coletiva de imprensa, o técnico Ramón Díaz colocou um pé no freio da empolgação da torcida e lembrou que o time precisa de muita coisa para melhorar.