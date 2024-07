Polícia intervém em confusão no Maracanã após Fluminense x Palmeiras

PM dispersou princípio de entrevero com tiros de borracha e spray de pimenta; moradores relatam problemas por inalação do gás Crédito: Jogada 10

Uma confusão ocorreu nos arredores do Maracanã após a partida entre Fluminense e Palmeiras, no Maracanã, na noite desta quarta-feira (25). Policiais atiraram balas de borracha para conter ânimos exaltados de torcedores do lado de fora do estádio. O incidente se deu cerca de 30 minutos após o apito final, na Rua Isidro de Figueiredo, onde se situa o Bar dos Esportes, ponto de encontro de tricolores, próximo à entrada do setor sul.