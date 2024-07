Palmeiras fecha turno com retrospecto negativo contra os cariocas

Palmeiras encontra dificuldade contra as equipes do Rio de Janeiro e deixa a sua torcida preocupada para a sequência da temporada

Na noite da última quarta-feira (25), o Palmeiras encarou o Fluminense no Maracanã e acabou derrotado por 1 a 0. O placar negativo deixou a equipe de Abel Ferreira na terceira colocação, com 33 pontos e um sinal de alerta ligado para a sequência da temporada.

Nos quatro jogos contra o futebol carioca na primeira parte do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras venceu apenas o Vasco da Gama, que vivia um período de crise na época do confronto. Triunfo de 2 a 0 do Verdão.