Palmeiras engata série negativa fora de casa às vésperas de decisões

Verdão não vence longe do Allianz Parque há quatro jogos e cai de rendimento próximo aos retornos da Copa do Brasil e da Libertadores

A derrota por 1 a 0 para o Fluminense, nesta quarta-feira (24), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, ligou um alerta no Palmeiras. Afinal, a equipe chegou ao quarto jogo seguido sem vencer fora de casa. O Verdão, que é conhecido como um visitante indigesto, viu seu desempenho cair longe do Allianz Parque. Justamente com a proximidade dos mata-matas das copas.

Neste período, a equipe comandada por Abel Ferreira teve três derrotas e um empate longe do Allianz Parque. Aliás, um desempenho mais positivo poderia colocar o Verdão na liderança do Campeonato Brasileiro. Agora, o desafio é melhorar este aproveitamento para as copas, onde conseguir um resultado positivo fora de casa é muito importante.