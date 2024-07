Nelson Sargento, vascaíno ilustre, completaria 100 anos nesta quinta-feira

Um dos maiores sambistas de todos os tempos será homenageado no Cristo Redentor e por filho e nora em espetáculo

Eterno presidente de honra Mangueira (de 2013 a 2021) e vascaíno ilustre, Nelson Sargento é um dos maiores nomes da história do samba brasileiro. E neste 25 de julho, o ilustre artista completaria 100 anos. Para celebrar o marco, o Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor vai realizar uma Missa em memória ao artista e pretende homenageá-lo ao iluminar o monumento em verde e rosa, nas cores da Estação Primeira.

Dessa forma, a celebração contará com os filhos Ronaldo Mattos, Rosemar Mattos e José Geraldo Mattos, as netas, Cíntia Brasil, Thais Mattos e Suelen Souza, os bisnetos, Rian Souza, Lorrana Souza, Ágatha Sofia “Bombom de Mangueira”, Thaylla Mattos, e a nora, Lívea Mattos. Representantes do Cruz-Maltino e da Mangueira também estarão presentes.