Marchesín, do Grêmio, dispara contra arbitragem: ‘Isso é uma vergonha’

O goleiro Marchesín não poupou palavras na saída para o intervalo na partida entre Corinthians e Grêmio, em Itaquera. O argentino classificou como vergonhosa a arbitragem do árbitro Alex Gomes Stefano.

O time gremista, aliás, reclama de um pênalti marcado para o rival, quando o jogo estava 1 a 0 a favor dos gaúchos.

“Você está vendo, isso é uma vergonha, o que está acontecendo aqui hoje é uma vergonha. Vir jogar aqui com tudo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, estamos sofrendo para c… e sofrer um pênalti como esse? É uma vergonha. O Corinthians é grande, respeitamos ele, mas o que acontece aqui é uma vergonha. Yuri me pisa e não acontece nada. Um gol impedido? Por quê? Quem inventa a regra? Quem traça a linha? É uma vergonha”, disse o goleiro na saída para o intervalo.