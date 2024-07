Júnior Santos passa por cirurgia e deve retornar ainda este ano ao Botafogo

O atacante Júnior Santos passou por uma cirurgia na manhã desta quinta-feira (25) para corrigir a fratura na tíbia esquerda. A lesão aconteceu na vitória do Botafogo por 1 a 0 em cima do Internacional, no último sábado, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro.

Após o procedimento, o clube carioca informou que o prazo para recuperação do jogador está prevista para três meses. Ou seja, o atacante pode estar disponível para reforçar o time ainda este ano, no fim de outubro. Júnior Santos é uma grande perda para o treinador Artur Jorge, uma vez que fazia uma excelente temporada e é o artilheiro da equipe com 18 gols em 41 partidas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O possível retorno do jogador ainda está temporada é muito importante para o time e principalmente para Artur Jorge. Além da briga pelo título do Campeonato Brasileiro, o clube carioca ainda pode estar na disputa da Libertadores e da Copa do Brasil.