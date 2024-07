Jogos Olímpicos: cerimônia de abertura acontece nesta sexta com desfile no Sena

A cidade de Paris irá concentrar os olhos do mundo inteiro nesta sexta-feira, 26/7, com a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. A festa do esporte, marcada para começar às 14h (de Brasília), acontece pela primeira vez fora de um estádio, em local aberto para o público e com acesso gratuito.

A cerimônia terá como endereço o Rio Sena, um dos mais famosos cartões postais da capital francesa. As 205 delegações presentes aos Jogos Olímpicos irão desfilar em barcos pelas águas que banham Paris. De acordo com o comitê organizador do evento, 85 embarcações irão conduzir os atletas por um trajeto de 6 km. Para os espectadores não perderem nada, mais de 80 telões estarão posicionadas em diversos pontos regisrando os detalhes da confraternização.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O desfile começa às 14h30 na ponte Austerlitz (batizada em homenagem a uma das mais famosas batalhas da era napoleônica) e tem como ponto final o Trocadéro, outro espaço turístico parisiense e que irá sediar shows e festividades finais da cerimônia. Em suma, o trajeto passará por pontos icônicos da Cidade Luz. Apenas na parte inferior da ponte o acesso será por bilhetes pagos.