João Martins admite que derrota do Palmeiras para o Fluminense foi justa

Auxiliar, que substituiu o suspenso Abel Ferreira, explica revés no Maracanã, reconhecendo superioridade do rival

Com Abel Ferreira suspenso, ficou a cargo do auxiliar João Martins comandar o Palmeiras contra o Fluminense, nesta quarta-feira (25). Após o jogo – derrota por 1 a 0 no Maracanã, graças a gol tardio de Árias -, o português admitiu que o revés foi justo.

Para ele, o Verdão não foi eficiente ofensivamente falando e, por isso, pagou o preço. Martins acredita que sua equipe não demonstrou força “sequer para empatar”.

“Fomos ofensivamente abaixo, um jogo abaixo. O Fluminense esteve melhor, mereceu a vitória, lutou e teve a sorte do jogo. Nós aos 43 minutos não podemos sofrer um gol de transição daquela forma e não podemos cometer erros que aconteceram. Foi um jogo pouco produtivo, principalmente ofensivamente, e quando isso acontece o adversário ganha motivação. O Palmeiras não produziu sequer para empatar”, admitiu o auxiliar em coletiva de imprensa.