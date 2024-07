Ituano x Vila Nova: onde assistir, escalações e arbitragem

Em lados opostos na tabela, equipes vão entrar em campo nesta sexta-feira (26) para duelo pela Série B do Campeonato Brasileiro

Como chega o Ituano

Sob o comando de Alberto Valentim, o Galo de Itu tem em vista deixar as últimas posições e precisa de uma reação urgente na competição. Assim, deve ter no ataque Salatiel e Zé Eduardo. No geral, o Ituano venceu apenas três vezes em 19 rodadas.

Como chega o Vila Nova