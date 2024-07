Hulk faz aniversário e segue em busca de marcas históricas

Atualmente, Hulk mira uma nova marca. Ele é o quarto jogador do Atlético com mais gols na história do Campeonato Brasileiro, com 51 bolas nas redes. A expectativa é que em breve ele chegue à terceira colocação. Afinal, Guilherme tem apenas quatro gols a mais que o atual camisa 7. O líder é Reinaldo, com 89.

Atacante do Atlético, Hulk completa, nesta quinta-feira (25), 38 anos de vida. Em sua quarta temporada com a camisa do Galo, o jogador segue em busca de recordes históricos.

No entanto, desde sua chegada em 2021, nenhum jogador marcou mais gols em Brasileiros no período. São 51 no total. Vale lembrar, no último domingo o atacante marcou os dois da vitória do time mineiro sobre o Vasco por 2 a 0.

Hulk, todavia, tem outras marcas interessantes. Por exemplo: ele é o maior artilheiro do clube na Copa Libertadores, com 16 gols; maior artilheiro no Novo Mineirão, com 51 gols; único atleta da história do Galo a ser o maior goleador do Campeonato Mineiro por três anos consecutivos; e segundo maior artilheiro do time alvinegro no século XXI, com 108 gols.

Fim da fila

Hulk também foi um dos grandes responsáveis por tirar o Atlético de uma longa fila em busca de uma taça do Campeonato Brasileiro. Em 2021, em histórica campanha, ele ajudou na conquista da competição nacional, além de levar também a Copa do Brasil naquele ano. O camisa 7 ainda conquistou a Supercopa do Brasil em 2022 e quatro campeonatos mineiros (2021, 2022, 2023 e 2024).