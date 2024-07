Gusttavo Lima vai à Toca da Raposa e mostra reuniões

O cantor sertanejo Gusttavo Lima está há alguns dias em Belo Horizonte. Ele esteve no Mineirão, na última quarta-feira (24), e acompanhou de perto a vitória do Cruzeiro sobre o Juventude, por 2 a 0. Já nesta quinta (25), ele esteve na Toca da Raposa II para reuniões e muito trabalho.

Em sua conta do Instagram, Gusttavo fez pequenos vídeos. Neles, ele aparece com Pedro Lourenço, amigo pessoal e gestor da SAF do Cruzeiro. Ele ainda posou com o lateral Wesley Gasolina, zagueiro Lucas Villalba e o atacante Kaio Jorge.