Grêmio deve ter desfalque de última hora no meio de campo

Volante Dodi, que brigava por espaço no time titular do Imortal no duelo com o Corinthians, na vaga de Carballo sentiu desconforto muscular Crédito: Jogada 10

O técnico Renato Gaúcho deve ter que mudar seu planejamento para a partida com o Corinthians, nesta quinta-feira (25). Isso porque o volante Dodi deve ser desfalque por desconforto muscular, segundo informação da "Rádio Gaúcha". Ele era uma opção para o time titular, especificamente para substituir Carballo, que cumprirá suspensão automática depois de receber o terceiro cartão amarelo. O meio-campista chegou a viajar com a delegação para São Paulo, mas não se recuperou a tempo. A última vez que atuou foi no triunfo sobre o Vitória por 2 a 0, no estádio Centenário, em Caxias do Sul, quando saiu do banco de reservas. Assim, com a sua ausência, a tendência é a de que Pepê volte aos 11 iniciais para preencher esta lacuna. Renato ainda tem uma dúvida exatamente no meio de campo entre Edenílson e Nathan. No mesmo setor, quem deve voltar a ser titular é Cristaldo, que se recuperou de lesão. Além disso, o zagueiro Jemerson, que foi contratado em maio, porém passava por problemas físicos. Ele estava regularizado há duas semanas e provavelmente fará a sua estreia contra o Timão.