Garro vibra com boa fase e comenta sobre interesse do River Plate

Nesta quinta-feira (25), o Corinthians empatou com o Grêmio por 2 a 2, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O nome do Alvinegro na partida é Rodrigo Garro, que evitou uma derrota da sua equipe com um golaço de fora da área nos minutos finais. Na saída de campo, o camisa 10 do Alvinegro comentou sobre o momento do time com Ramón Díaz e admitiu que vive a melhor fase desde a sua chegada ao clube.