Gabigol, do Flamengo faz postagem e fãs apontam indireta para Mauro Cezar

Gabigol, atacante do Flamengo, foi novamente tema de debate, desta vez nas redes sociais. Primeiro, o camisa 99 compartilhou uma postagem do jornalista Mauro Cezar no X e depois fez um comentário que a web considerou como indireta.

O comunicador, aliás, afirmou que a renovação do jogador no clube carioca era exagerada e classificou alguns problemas de Gabi em sua passagem pelo Flamengo.

“Gabriel Barbosa tem uma proposta de renovação contratual. Uma proposta generosa (a meu ver, exagerada até) se colocadas na balança suas péssimas atuações x raros bons momentos, como o de ontem. Sem falar nos problemas que protagonizou. Gabriel é quem não quer renovar com o Flamengo. Direito que o jogador tem”, disse Mauro Cezar.