Fluminense encaminha contratação de Facundo Bernal

LEIA MAIS : Torcida do Fluminense se reconecta com o time e lava alma no Maracanã

O Fluminense encaminhou a contratação do quinto reforço nesta janela de transferências. O volante uruguaio Facundo Bernal, do Defensor-URU, entrou em acordo e defenderá as cores do Tricolor em 2024. A informação é da ‘Trivela’.

O presidente Mário Bittencourt reforçou, ainda, que o clube carioca já monitorava a situação do uruguaio anteriormente após sorteio das oitavas da Copa do Brasil.

O Flu, inclusive, espera acertar os últimos detalhes até o fim desta semana para já contar com Bernal a partir de segunda-feira, no Rio de Janeiro. Há um pequeno entrave sobre a forma de pagamento a ser resolvido. O negócio caminhou bem nos últimos dias.

“De concreto, temos a vinda do Nonato, do (Kevin) Serna e do Ignácio. Thiago (Silva) já estava. O Facundo (Bernal) é uma negociação que temos com o Defensor, que ainda não se concluiu. Ainda temos que avançar em alguns pontos. Não gosto muito de falar de negociação, porque o Fluminense só anuncia depois que o jogador assina. Seguimos buscando esse jogador, que já vinha sido monitorado há algum tempo pelo nosso departamento de scout”, disse.

Substituto para possível saída de André

O uruguaio, aliás, tem presença constante nas seleções de base do Uruguai. No entanto, uma lesão o impediu de disputar a Copa do Mundo Sub-20 da categoria, realizada no começo do ano, na Argentina.

Uma de suas maiores virtudes é a facilidade nas transições ofensivas e a boa chegada na área. Afinal, ele tem 1,87 m de altura, e pode ser uma peça de reposição para uma possível saída do André, que tem proposta do Fulham, da Inglaterra.

O Fluminense, aliás, já acertou com quatro jogadores: os zagueiros Thiago Silva e Ignácio, o volante Nonato e o atacante Kevin Serna. Apenas o zagueiro Ignácio, que chegou do Sporting Cristal, não entrou em campo pelo Tricolor.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.