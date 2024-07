Estreante pelo Bahia, joia de 16 anos tem multa bilionária e é alvo de europeus

O Bahia arrancou um empate por 1 a 1 diante o Atlético-GO com um gol no fim em jogo pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, na última quarta-feira (24). A partida marcou a estreia de Ruan Pablo, que se tornou o jogador mais jovem a defender o profissional do clube na história.

Com 16 anos e um dia, ele substituiu Cauly aos 39 minutos do segundo tempo e contribuiu para o Esquadrão deixar tudo igual com Jean Lucas. No último dia 23, aliás, Ruan Pablo assinou seu primeiro contrato profissional, com uma multa rescisória de 200 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão).

O garoto chegou ao Tricolor baiano com 13 anos após ser descoberto pelo Atlântico Futebol Clube, também da Bahia. Nas categorias inferiores, atraiu os olhares do Flamengo, assim como do futebol europeu. PSV, da Holanda, e Fiorentina e Milan, ambos da Itália, foram os clubes que manifestaram maior interesse.