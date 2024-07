Em jogo de belos gols, Corinthians e Grêmio ficam no empate

Grêmio fica duas vezes em vantagem, mas cede o empate na reta final para o Corinthians na Neo Química Arena Crédito: Jogada 10

Nesta quinta-feira (25), Corinthians e Grêmio empataram por 2 a 2, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da vitória saíram com Yuri Alberto e Rodrigo Garro para o Timão. Enquanto isso, Rodrygo Ely e Villasanti anotaram para o Tricolor. Com o placar, o Timão está na 14ª colocação, 19 pontos. O Tricolor é o 17º, com 15 pontos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Calendário Na próxima rodada, o Corinthians visita o Atlético-MG, na Arena MRV. Já o Grêmio recebe o Vasco, em Chapecó.

Primeiro tempo intenso Logo no primeiro lance de jogo, Soteldo foi com a bola até a linha de fundo e levantou na medida para Rodrygo Ely. O zagueiro subiu mais que todo mundo e testou firme para abrir o marcador, 1 a 0. Apesar de abrir o placar, o Tricolor não controlou a partida e viu o Corinthians tomar conta do meio-campo. Porém, o time de Ramón Díaz não conseguia arriscar com perigo. Sem chutar ao gol, o Corinthians teve um pênalti a seu favor na bola parada. Kannemann puxou o braço de Romero e o juiz, ao rever o lance no VAR, apontou para a marca da cal. Na cobrança, Yuri Alberto deixou tudo igual. A partir do lance que gerou o empate, o Grêmio começou a pressionar a arbitragem e pediu pênalti em pelo menos duas oportunidades. Nos acréscimos, Nathan cruzou e Cristaldo empurrou para o gol. Porém, no início do lance o meia estava impedido e o tento acabou anulado.