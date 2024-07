Cristiano Ronaldo compra parte de empresa espanhola

O português Cristiano Ronaldo comprou parte do capital da subsidiária espanhola da Vista Alegre, fabricante de porcelana e cerâmicas. O astro do Al-Ittihad adquiriu 30% do negócio da marca, presente em lojas próprias de cidades como Madrid e Barcelona.

Cristiano Ronaldo investe no pós-carreira

Aos 39 anos, Cristiano Ronaldo se aproxima do fim de sua carreira como jogador. O investimento na subsidiária espanhola é mais um exemplo da preocupação do português com o fim de expandir seu futuro fora de campo. Ainda que receba um salário anual de US$ 200 milhões (R$ 1 bilhão) no Al Nassr, o português não se priva de buscar mais renda. Mansões, hotéis de luxo e outros empreendimentos fazem parte do cada vez mais relevante e competitivo lado empresarial do astro.

