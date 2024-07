Corinthians tenta evitar marca negativa histórica no Brasileirão

O Corinthians encara o Grêmio nesta quinta-feira (25/7), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 19° rodada do Campeonato Brasileiro. Com duas vitórias seguidas, o Timão tenta confirmar o bom momento e evitar uma marca negativa. Afinal, caso não vença o Tricolor Gaúcho, o clube do Parque São Jorge vai registrar seu pior desempenho de primeiro turno, na história dos pontos corridos.

No atual momento, o Corinthians está com 18 pontos e na 14ª colocação do Brasileirão. Embalado por duas vitórias seguidas, o Timão deixou a zona de rebaixamento. Contudo, o bom desempenho recente não apaga o aproveitamento ruim da equipe na competição.