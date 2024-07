Corinthians anuncia novo patrocinador máster

O Corinthians tem um novo patrocinador máster. A Esportes da Sorte, empresa do segmento de apostas esportivas, ocupará o principal espaço da camisa do clube até o meio de 2027. O anúncio foi nesta quinta-feira, no intervalo da partida entre Corinthians e Grêmio, na Neo Química Arena.

Os atletas voltaram para o segundo tempo da partida já com a marca Esportes da Sorte estampada na camisa, junto a inscrição “Fiel É”. Apesar do anúncio no jogo desta quinta-feira (25), as ações com a nova parceira já ocorrem desde o último compromisso do Corinthians, contra o Bahia, quando os atletas alvinegros entraram com frases de apoio estampadas na camisa, em alusão ao slogan do Esportes da Sorte.