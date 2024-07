Comemoração efusiva de Gabigol e Tite viraliza e empolga torcedores do Flamengo

Atacante entrou na segunda etapa e serviu de garçom para Carlinhos, aos 44 minutos do segundo tempo, para garantir vitória do Rubro-Negro

O triunfo do Flamengo sobre o Vitória, por 2 a 1, também ficou marcado pela comemoração efusiva de Gabigol com Tite. Logo após servir de garçom para Carlinhos, o camisa 99 correu em direção ao técnico e os dois trocaram abraços à beira do gramado. O momento, inclusive, repercutiu bastante nas redes sociais.

Vídeos do abraço entre Gabigol e Tite, protagonistas de uma relação de altos e baixos, empolgou torcedores do Flamengo nas redes sociais. Os rubro-negros passaram a vislumbrar um futuro vitorioso para dupla e principalmente a permanência do ídolo – que passa por imbróglios nas tratativas por renovação.

“Todos nós estávamos esperando por esse momento. Sem rinhas, jogando em prol do Flamengo. Sem frieza ou algo pensado. Só energia, calor do jogo que se tornou decisão novamente. Ele (Gabigol) fica”, escreveu um torcedor.