Com Neymar, Bruna Biancardi aponta dificuldade na Arábia Saudita

Influenciadora deu detalhes de sua rotina com Mavie no país onde o astro brasileiro defende o Al-Hilal

Em uma publicação no story de sua conta no Instagram, Biancardi deu detalhes sobre sua rotina e o ‘sumiço’ nas redes sociais. Ela também falou sobre a adaptação de Mavie ao fuso da Arábia Saudita, que está seis horas à frente do horário de Brasília.

Bruna Biancardi acompanha de perto a evolução de Neymar em sua recuperação. Na Arábia Saudita com o brasileiro, que trata de uma lesão no joelho esquerdo, a influenciadora ainda busca se adaptar as dificuldades encontradas no país árabe.

“Estou sumida porque dessa vez o fuso horário está sendo complicado. Eu nunca sofro com isso, mas dessa vez está demorando para pegar. A Mavie está indo dormir muito tarde todo dia. Ela está com o horário do Brasil ainda. O dia não rende”, explicou a influenciadora.

Bruna Biancardi e Mavie ao lado de Neymar

Após a reconciliação com o jogador, Bruna Biancardi tem sido uma figura presente na rotina do astro do Al-Hilal, assim como Mavie. A família tem feito postagens constantes de momentos juntos, tanto no CT onde o brasileiro se recuperando, quanto em momentos de lazer, seja em casa ou em outro espaço. Nesta quinta-feira (25), inclusive, a influenciadora publicou um registro da filha do casal com Neymar no centro de treinamento do clube árabe.

Relacionamento de Neymar e Bruna Biancardi

Mesmo após o camisa 10 ter assumido nas redes sociais a paternidade de Helena, fruto de um caso extraconjugal com Amanda Kimberlly, Biancardi manteve a confiança no sucesso da relação com Neymar. Eles estão juntos desde 2021, entre idas e vindas. No entanto, o jogador viu seu nome envolvido em diferentes casos de traição ao longo do relacionamento. Ainda assim teve suas ações perdoadas pela influenciadora. Atualmente, o casal passa por um período de reconciliação, uma vez que oficializou o retorno no início do mês de julho. Eles são os pais de Mavie, de 9 meses.