Com gol relâmpago, Internacional bate Atlético pelo Brasileirão Sub-20

Com direito a gol relâmpago, o Internacional derrotou por 2 a 0 o Atlético em duelo pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O jogo foi disputado nesta quinta-feira (25), em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Logo no primeiro minuto de jogo, Ricardo não desperdiçou a chance e abriu o placar para o Colorado. Dênis ampliou ainda na primeira etapa. O Galo, por sua vez, não teve forças para buscar o resultado. Assim, chega ao sexto jogo sem vencer na competição nacional.