Chegada de Coutinho impulsiona, e Vasco chega aos 55 mil sócios

Clube cresce número de adesões em 62% - antes do camisa 11 chegar, eram 34 mil sócios. Número segue crescendo mesmo após fim de promoção

Assim, o número subiu em 62% em pouco mais de duas semanas. Lembrando que o Vasco fez uma grande promoção quando Coutinho chegou: durante 11 dias, os torcedores poderiam usar um cupom com 30% de desconto para adesões, renovações e upgrades.

A chegada de Philippe Coutinho segue gerando frutos no Vasco. Se antes de seu anúncio o clube tinha 34 mil sócios ativos, o número agora é de 55 mil. O próprio Cruz-Maltino confirmou a informação através de suas redes sociais, nesta quinta-feira (25).

Outras campanhas para os sócios também foram realizadas, como a participação na entrevista coletiva e também na apresentação oficial do jogador. Em parceria com a Betfair, o clube também proporcionou a quatro torcedores de fora do Rio de Janeiro pudessem participar da festa e conhecer Philippe Coutinho.

