Athletico sofre no fim, mas vence o Cerro e avança na Sul-Americana

Com sofrimento no fim, o Athletico confirmou a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na noite desta quinta-feira, o Furacão venceu o Cerro Porteño por 2 a 1, pelo jogo de volta dos playoffs da competição, na Ligga Arena. Mastriani, logo aos dois minutos de jogo, e Cuello marcaram os gols da vaga do time brasileiro. Fernando Fernández fez o único da equipe paraguaia. A partida, inclusive, teve a expulsão de Zapelli, do Athletico, e Cabanãs, do Cerro, no segundo tempo.

Com o resultado, o Athletico se garante nas oitavas de final e encara o Belgrano, da Argentina. Já pensando nas quartas, quem passar pega o Huachipato ou Racing pela competição. No domingo, o Rubro-Negro enfrenta o Cuiabá, às 19h, na Arena Pantanal, pelo Brasileirão.

Gol relâmpago

O Athletico iniciou com força total e abriu o placar já aos dois minutos. Cuello cruzou, e Mastriani aproveitou para fazer o gol. O Furacão, inclusive, diminuiu um pouco o ritmo ao longo do duelo, mas voltou a ameaçar, como aos 17, em chute de Christian para fora. O Cerro Porteño assustou aos 22, em falta cobrada por Iturbe que Léo Linck estava ligado. No fim, Benítez assustou, mas a equipe brasileira segurou o resultado.