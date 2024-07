Árbitro de vídeo processa John Textor por danos morais

Rafael Traci processa dono do Alvinegro, que insinuou que VAR manipulou decisão do juiz no jogo entre Botafogo e Palmeiras de 2023

Rafael Traci, árbitro de vídeo no jogo entre Botafogo e Palmeiras pelo Brasileirão 2023, processou o dono da SAF do Alvinegro, John Textor. O dirigente acusou o VAR da partida de manipulação. Ele cobrou R$ 100 mil por danos morais, segundo informou o “ge” nesta quinta-feira (25).

Traci entrou com ação na 4ª Vara Cível de Curitiba, no estado do Paraná. Segundo a sua defesa, Textor o acusou via publicação no Instagram, dizendo que ele teria induzido o juiz da partida a expulsar o zagueiro Adryelson. A defesa afirma que a postagem ataca a honra de Rafael e da classe de árbitros do futebol brasileiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo a defesa, as postagens do dirigente, aliás, atacam a honra de Traci, bem como classe de árbitros do futebol brasileiro. No documento, a defesa, aliás, pede, em tutela de urgência, que Textor retire as postagens feitas, contra o árbitro, das redes sociais sob pena de multa, além de abster de mencionar o nome de Traci.