Arbitragem entre Vasco e 777 Partners é interrompida por 90 dias

Decisão foi feita em comum acordo entre as partes, com a A-CAP, seguradora que controla a 777, acatando o pedido

Vasco, 777 Partners e A-CAP entraram, em comum acordo, com o pedido de suspensão da Arbitragem, que estava programada para acontecer na câmara da FGV, pelo período de 90 dias. O objetivo da Arbitragem era resolver os problemas entre as partes, como previsto em contrato.

O pedido ocorre cinco depois de pedido semelhante – pela suspensão da ação na Justiça contra a 777, também por 90 dias. Tal ação, feita pela 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, determinou a retomada do controle da SAF ao associativo do Vasco.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA MAIS: Chegada de Coutinho impulsiona, e Vasco chega aos 55 mil sócios