Ameaças a Di María: polícia da Argentina prende suspeitos

Jogador decidiu não regressar para jogar em seu país com medo de possível ataque contra ele e sua família Crédito: Jogada 10

Dois homens foram presos em Rosário, na Argentina, suspeitos de ameaçarem o jogador Angel Di María. De acordo com fontes oficiais, Ricardo ‘Rengo’ Ficadenti, de 30 anos, e Sergio ‘Bebe’ Di Vanni, de 43, foram os mentores dos ataques contra o atleta, atualmente sem clube. Conforme informações do Ministério da Segurança da província de Santa Fé, a dupla faz parte do ‘grupo brava do clube Newell’s Old Boys’, equipe rival do Rosário Central, que buscava repatriar Di María. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Eles foram detidos em um carro por ordem do promotor Pablo Socca, que investiga as ameaças ao jogador, ocorridas em março.

A intimidação foi realizada em um bairro privado da periferia de Rosário. Um homem e uma mulher lançaram uma sacola que continha um cartão com a legenda ‘Familia Di María’ e um bilhete que dizia ‘Nem mesmo (Maximiliano) Pullaro vai te salvar’, em referência ao governador de Santa Fé. Contudo, a dupla acabou presa pela ação. Operação após a prisão de Ficadenti e Di Vanni De acordo com declaração de um porta-voz da segurança à AFP, foram realizadas sete operações logo após a prisão de Ficadenti e Di Vanni. Elas culminaram na apreensão de ‘mais de 20 milhões de pesos’ (pouco mais de R$ 120 mil) e oito celulares. Anteriormente, Ficadenti, inclusive, já registrava problemas com a Justiça após ter sido acusado de participar do assassinato do então chefe de uma torcida organizada do Newell’s, Nelson “Chivo” Saravia, morto a tiros em outubro de 2021