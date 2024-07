Al-Ittihad anuncia Diaby, segundo jogador mais caro da liga saudita

O Al-Ittihad foi ao mercado para rivalizar com Al-Hilal e Al-Nassr na próxima temporada. Assim, o time de Benzema anunciou, nesta quarta-feira (24), a contratação do atacante Moussa Diaby, de 25 anos. De acordo com a imprensa, o clube saudita pagou € 60 milhões (R$ 368 milhões) ao Aston Villa pelo atleta.

Dessa forma, ele se torna o segundo jogador mais caro da história da liga saudita. O ponta fica ao lado do meia luso-brasileiro Otávio, do Al-Nassr, e do atacante brasileiro Malcom, do Al-Hilal, que também se transferiram para seus respectivos clubes por € 60 milhões.