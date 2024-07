Aderlan passa por cirurgia no joelho e só volta em 2025

O lateral-direito Aderlan passou por uma cirurgia no joelho esquerdo nesta quarta-feira (24/7) no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O procedimento, conduzido pelo médico Moisés Cohen, foi um sucesso de acordo com a nota publicada pelo Santos. Assim, o jogador agora passará pelo processo de recuperação, mas só deve retornar na próxima temporada.

Aderlan acabou se machucando no dia 15 de julho, nos minutos finais do segundo tempo da partida contra o Ituano. O jogador deixou o gramado com muitas dores que, após alguns exames, foi constatada uma grave lesão no joelho esquerdo. Ele deve ficar de seis a dez meses fora de combate.