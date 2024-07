Zagueiro do Botafogo tira dúvida das redes sociais: ‘Joga com ou sem cueca?’

Várias brincadeiras aconteceram com o nome do zagueiro Barboza, mas atleta resolveu rapidamente a polêmica

O zagueiro Alexander Barboza tem tido destaque no time do Botafogo. Parte disso pelo futebol apresentado em campo, com boas atuações. Outra pela dúvida que surgiu nas redes sociais.

O assunto ganhou força nas redes sociais após uma internauta compartilhar um vídeo do atleta e escrever na legenda: “É inegável que o atleta Alexander Barboza se apresenta sem cueca”. Outro brincou: “Eu pensei que era meme, mas realmente o Barboza, zagueiro do Botafogo, joga SEM CUECA”.

Com a dúvida esclarecida e de cueca, Alexander Barboza entra em campo nesta quarta-feira (24), às 19h30 (de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, diante do São Paulo, no Morumbis. O Glorioso é líder da competição, com 39 pontos, três a mais que o Palmeiras.

