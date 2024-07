Vitória x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Aldo Luiz narra esta partida em que o Fla, tentando se manter próximo do líder Botafogo, encara um rival da zona de rebaixamento

O Flamengo visita o Vitória na noite desta quarta-feira (24/7), pela 19ª rodada do Brasileiro. A partida será no Barradão, em Salvador (BA), às 20h (de Brasília). O Fla (que tem menos um jogo) vai atrás da vitória para diminuir a diferença para o líder Botafogo, que atualmente é de cinco pontos. Por outro lado, o Leão da Barra precisa dos três pontos para sair da zona de rebaixamento. Este duelo entre Rubro-Negros terá a transmissão da Voz do Esporte. O comando e a narração é de Aldo Luiz.

Aldo Luiz está na narração. Mas esta cobertura especial da Voz tem João Miguel Lotufo nos comentários e Will Ferreira nas reportagens. Clique na arte acima a partir das 18h30 e não perca nenhum detalhe deste duelo.