Vasco x Fluminense: clássico deve acontecer no Nilton Santos

Cruz-Maltino quer que jogo contra o Tricolor aconteça no Rio de Janeiro e negocia com o Botafogo para ter estádio à disposição

O clássico entre Vasco e Fluminense pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro deve acontecer mesmo no Nilton Santos. O Cruz-Maltino se aproximou de um acordo para mandar o duelo no Nilton Santos. O desejo do clube de São Januário, aliás, é de que a partida, marcada para o próximo dia 10, ocorra no Rio de Janeiro.

O Botafogo, anteriormente, vetou o clássico entre Vasco e Fluminense no Nilton Santos. Entretanto, o clube alvinegro voltou atrás e já negocia para que o jogo seja no estádio. As alternativas que surgiram naquele momentos eram Cariacica, Brasília e o Maracanã. Todavia, o Cruz-Maltino não pode receber o rival em São Januário em decorrência de uma determinação do BEPE (Batalhão Especializado em Policiamento nos Estádios).

Por ser mandante, o Vasco terá direito a 90% dos ingressos, enquanto o Fluminense ficará com 10%. No primeiro turno, o modelo ocorreu de forma invertida, com o Tricolor mandando a partida do Brasileiro no Maracanã.