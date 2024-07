Vasco quer mais dois reforços nesta janela de transferências

O Vasco segue ativo no mercado de transferências. O Cruz-Maltino pensa em contratar mais dois ou três jogadores. O clube quer trazer pelo menos um zagueiro e um atacante de lado até o dia 2 de setembro, quando fecha a janela.

Existe a possibilidade do Vasco trazer mais um homem de meio-campo, mas entende-se que este é um setor inchado no clube neste momento. O elenco conta com 11 jogadores do setor, sendo dois deles estão lesionados (Jair e Paulinho).