Thiago Silva, do Fluminense, fala sobre expectativa de volta ao Maracanã

Zagueiro reencontra torcida tricolor diante do Palmeiras, nesta quarta-feira, às 21h30, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro

Depois de quase 16 anos, Thiago Silva voltará a vestir a camisa do Fluminense no Maracanã. Nesta quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), o Monstro deve ser titular diante do Palmeiras, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última do primeiro turno.

A última vez em que o defensor esteve no estádio como jogador do Tricolor foi em dezembro de 2008, antes de acertar com o Milan. Na ocasião, o time carioca ficou no empate por 1 a 1 com o Ipatinga e garantiu uma vaga na Sul-Americana do ano seguinte.