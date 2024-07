Técnico da Espanha leva taça da Eurocopa para local inusitado

O técnico Luis de la Fuente fez um tour diferente com a taça da Eurocopa, conquistada recentemente pela Espanha. O comandante da Fúria levou o troféu até um bar no bairro de Hortaleza, distrito de Madri. A presença causou alvoroço entre os presentes no local, em contraste com a surpresa pela visita inesperada.

A ação aconteceu no bar Hermanos Vilar após uma entrevista de la Fuente para o jornal espanhol marca. Enquanto recebia aplausos dos clientes, o espanhol colocou a taça em uma das mesas e se sentou para compartilhar o momento com os presentes, entre fotos e reações de incredulidade.